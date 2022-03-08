Россия объявляет «режим тишины» с 10 утра 9 марта

Россия с 10 утра 9 марта объявляет «режим тишины» и готова обеспечить гуманитарные коридоры. С таким заявлением выступили в Межведомственном координационном штаба.

Отмечается, что демилитаризованные зоны предлагают открыть из Киева, Чернигова, города Сумы, Харькова, Мариуполя и других населенных пунктов по согласованию с украинской стороной.

Штаб предлагает Киеву до 03:00 9 марта по московскому времени согласовать указанные маршруты и время начала функционирования гуманитарных коридоров.

«До указанного времени представить письменное согласование данных подходов, в том числе гарантий по обеспечению безопасности на заявленных маршрутах гуманитарной операции со стороны украинских властей в Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине», - отметил руководитель штаба генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Также Киеву предлагается до этого же времени опубликовать данное срочное заявление на украинском и русском языках в средствах массовой информации Украины, затем немедленно довести его до посольств иностранных государств, профильных структур ООН, ОБСЕ, МККК и других международных организаций.

«Режим тишины» с 10 утра Россия объявляла и 8 марта. Но, как днем сказал Мизинцев, власти Киева продолжают категорически отвергать все основные маршруты эвакуации мирного населения из Украины в Россию.

Также он сообщил, что в Минобороны РФ обработали уже 2 541 367 обращений от украинцев и иностранцев с просьбами эвакуироваться. Жители этой страны заявляют об ужасах и зверствах со стороны националистов. Но МО РФ не будет передавать Киеву эти обращения из опасений, что данные окажутся у нацистов.