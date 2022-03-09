США пригрозили санкциями Китаю в случае игнорирования антироссийских ограничений

США пригрозили китайским компаниям санкциями, если те проигнорируют антироссийские ограничения. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на источники.

«Министр торговли Джина Раймондо выпустила строгое предупреждение в адрес китайских компаний, которые могут пренебречь объявленными ограничениями США на экспорт в Россию, заявив, что США отрежут их от американского оборудования и программного обеспечения, которое им необходимо для производства своей продукции», - говорится в материале издания.

Отмечается, что Вашингтон может «фактически закрыть» компании из КНР, если они проигнорируют американские санкции, ограничивающие поставки в Россию микрочипов и других технологий.

Недружественные шаги американской стороны связаны с проводимой РФ на территории Украины специальной операцией по защите населения Донбасса, о которой 24 февраля объявил российский президент Владимир Путин. Сразу после этого ряд государств сообщил о введении новых санкций в отношении нашей страны, а некоторые крупные компании заявили об уходе с российского рынка. В числе таких компаний, помимо прочего, Coca-Cola и Starbucks.