Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

США пригрозили санкциями Китаю в случае игнорирования антироссийских ограничений

Роман Захаров
03:15 09.03.2022
Вашингтон грозит Пекину санкциями, если тот не откажется от поставок российской стороне микрочипов и других технологий.
США пригрозили санкциями Китаю в случае игнорирования антироссийских ограничений
© Фото: Pexels
Читайте нас на:

США пригрозили китайским компаниям санкциями, если те проигнорируют антироссийские ограничения. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на источники.

«Министр торговли Джина Раймондо выпустила строгое предупреждение в адрес китайских компаний, которые могут пренебречь объявленными ограничениями США на экспорт в Россию, заявив, что США отрежут их от американского оборудования и программного обеспечения, которое им необходимо для производства своей продукции», - говорится в материале издания.

Отмечается, что Вашингтон может «фактически закрыть» компании из КНР, если они проигнорируют американские санкции, ограничивающие поставки в Россию микрочипов и других технологий.

Недружественные шаги американской стороны связаны с проводимой РФ на территории Украины специальной операцией по защите населения Донбасса, о которой 24 февраля объявил российский президент Владимир Путин. Сразу после этого ряд государств сообщил о введении новых санкций в отношении нашей страны, а некоторые крупные компании заявили об уходе с российского рынка. В числе таких компаний, помимо прочего, Coca-Cola и Starbucks.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:46 В стране и мире
Нуланд назвала главную цель США на Украине
00:44 В стране и мире
Центробанк вводит временный порядок операций с наличной валютой
00:14 Армия
Видео
Протянуть руку помощи: как российские военные помогли эвакуировать семьи с детьми из Гостомеля
22:48 В стране и мире
В МИД ЛНР заявили, что почти вся территория республики освобождена
22:03 В стране и мире
Путин поручил составить список стран для запрета ввоза некоторых товаров из РФ
Популярное
Видео
МО РФ показало кадры марша артиллерийских подразделений во время спецоперации на Украине
Видео
«Спасибо, что не позволили нас растерзать»: МО РФ показало кадры со словами благодарности в адрес российских военных
Янукович призвал Зеленского прекратить кровопролитие на Украине
Видео
«Аллигаторы» в ночном небе: новые кадры боевого применения Ка-52 в ходе спецоперации на Украине
Неиссякаемое мужество и высочайшее мастерство: МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных на Украине
Видео
Человеческие трагедии: беженцы из Мариуполя рассказали об обстановке в городе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.