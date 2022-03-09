Британские власти получили возможность задерживать любой российский самолет

Власти Великобритании получили возможность задерживать любой российский самолет, оказавшийся в воздушном пространстве страны. Об этом сообщил глава Минтранса Соединенного Королевства Грант Шэппс.

«Я сделал уголовным преступлением вхождение любого российского самолета в пространство Великобритании, теперь правительство Ее Величества может задерживать эти самолеты», - написал министр в Twitter.

Недружественные шаги Лондона связаны с проводимой РФ на территории Украины специальной операцией по защите населения Донбасса, о которой 24 февраля объявил российский президент Владимир Путин. Сразу после этого ряд стран сообщили о введении новых санкций в отношении нашей страны, а некоторые крупные компании заявили об уходе с российского рынка. В числе таких компаний, помимо прочего, Coca-Cola и Starbucks.