В Белом доме пригрозили ответить на возможную конфискацию Россией активов ушедших фирм

США не оставят без ответа конфискацию Россией собственности американских компаний, которые приняли решение покинуть российский рынок из-за событий на Украине. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отметив, что пока в Вашингтоне не увидели подобных действий со стороны Москвы.

«Мы приветствовали такие действия целого ряда компаний. Мы их к этому закулисно не подталкивали... Если они (Российские власти - При. ред.) предпримут такие меры, то я уверена, что последуют действия с нашей стороны, но ничего такого сейчас не происходит», - приводит РИА Новости слова Псаки.

Двадцать четвертого февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале проведения на территории Украины российской армией специальной военной операции по защите жителей Донбасса. Сразу после этого ряд государств сообщил о введении новых санкций в отношении России, а некоторые крупные компании заявили об уходе с российского рынка. В числе таких компаний, помимо прочего, Coca-Cola и Starbucks.