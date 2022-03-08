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Bloomberg назвал Россию мировым лидером по числу санкций

Роман Захаров
05:29 08.03.2022
По данным агентства, по количеству ограничений Россия обогнала Иран и Северную Корею.
Bloomberg назвал Россию мировым лидером по числу санкций
© Фото: Pexels
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Россия на фоне ситуации на Украине стала мировым лидером по количеству санкций, введенных против нее странами Запада и их союзниками. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь глобальную базу данных по отслеживанию ограничительных мер Castellum.ai.

Как отмечает агентство, РФ обогнала Иран, Сирию и Северную Корею по количеству санкций против физических и юридических лиц. Так, после 22 февраля текущего года общее число введенных в отношении России ограничений составило 5530.

Иран, например, за десятилетие столкнулся лишь с 3616 санкциями, введенными, в основном, за его ядерную программу и по обвинениям в «поддержке терроризма».

Бывший сотрудник министерства финансов в администрациях президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа, соучредитель Castellum.ai Питер Пятецкий высказал мнение, что антироссийские ограничения это «крупнейшее санкционное событие в истории».

Двадцать четвертого февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения на территории Украины специальной военной операции по защите жителей Донбасса. После этого ряд стран, а также иностранных частных компаний приняли решение ввести новые санкции против РФ.

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