Bloomberg назвал Россию мировым лидером по числу санкций

Россия на фоне ситуации на Украине стала мировым лидером по количеству санкций, введенных против нее странами Запада и их союзниками. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь глобальную базу данных по отслеживанию ограничительных мер Castellum.ai.

Как отмечает агентство, РФ обогнала Иран, Сирию и Северную Корею по количеству санкций против физических и юридических лиц. Так, после 22 февраля текущего года общее число введенных в отношении России ограничений составило 5530.

Иран, например, за десятилетие столкнулся лишь с 3616 санкциями, введенными, в основном, за его ядерную программу и по обвинениям в «поддержке терроризма».

Бывший сотрудник министерства финансов в администрациях президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа, соучредитель Castellum.ai Питер Пятецкий высказал мнение, что антироссийские ограничения это «крупнейшее санкционное событие в истории».

Двадцать четвертого февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения на территории Украины специальной военной операции по защите жителей Донбасса. После этого ряд стран, а также иностранных частных компаний приняли решение ввести новые санкции против РФ.