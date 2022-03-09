В МО РФ назвали ложью заявления Киева об отсутствии желающих выехать по гумкоридорам в Россию

Утверждение украинских властей, что желающих выехать по гуманитарным коридорам на территорию Российской Федерации нет, является ложью и откровенной провокацией. С таким заявлением выступил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Только за истекшие сутки к нашей базе данных добавились еще 48 543 обращения от мирных граждан Украины и иностранцев с просьбами об эвакуации в Россию. Таким образом, в базе данных на сегодня уже 2 589 910 желающих эвакуироваться из 1 917 населенных пунктов Украины», - отметил он.

Также Мизинцев подчеркнул, что Киев сообщает иностранным государствам, что это именно Москва якобы не предоставляет таких коридоров.

«Это тоже наглая ложь», - констатировал Мизинцев.

Он заявил, что РФ исключительно в гуманных целях предложила Украине открыть сегодня 10 гуманитарных коридоров. Но в 2 часа ночи, отметил Мизинцев, от Киева поступил официальный ответ, в котором предложенные маршруты для эвакуации на территорию России были категорически отвергнуты.

«Согласованы только три маршрута: один на киевском направлении на юг, а также из Сум в Полтаву и из Мариуполя в Запорожье, но дополнительно предложено еще три: из города Энергодар в Запорожье, из Волновахи в Покровск, из города Изюм в город Лозовая», - сказал Мизинцев.

Однако, по его словам, украинской стороной выдвинуты абсурдные и заведомо невыполнимые требования: на одном маршруте провести обязательное разминирование, причем минно-взрывных устройств, установленных националистами, а на другом - восстановить автомобильный мост, разрушенный ВСУ при отступлении.

«Нелепость этих требований также в том, что оба маршрута проходят через территории, подконтрольные националистическим батальонам», - подчеркнул он.

Мизинцев напомнил, что 9 марта в 10 часов на десяти гумкоридорах, предложенных Россией, и на трех, инициированных Украиной, ВС РФ ввели «режим тишины». Однако украинская сторона не провела ни одного мероприятия по подготовке гумколонн. Это следует из данных, полученных с беспилотников. Также, подчеркнул Мизинцев, мирное население и иностранные граждане ни в одном из населенных пунктов не оповещались.

«С 10 часов утра, наоборот, на всех направлениях отмечена интенсивная перегруппировка подразделений ВСУ и националистических батальонов, перемещение вооружения и военной техники, а также наращивание сил и средств», - отметил он.

Вооруженные силы России обратились к Международному Комитету Красного Креста с просьбой простимулировать Киев к эвакуации мирных жителей с Украины.

Ранее сегодня официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что 90 процентов украинских военных аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации, выведены из строя.

Материал подготовили: Иван Линдеманн, Николай Баранов