В МО РФ сообщили о выведении из строя 90% украинских военных аэродромов, где базировалась боевая авиация

Девяносто процентов украинских военных аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации, выведены из строя, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Подготовленных украинских летчиков первого и второго класса практически не осталось. На сегодня фиксируются только единичные попытки вылетов боевой авиации воздушных сил Украины», - сказал он.

Российские воздушно-космические силы на земле и в воздухе уничтожили 89 боевых самолетов и 57 вертолетов, добавил Конашенков. По его словам, часть украинских самолетов перелетела в Румынию и в боях не участвует.

Также ВС РФ уничтожили более 90% от имеющихся в боевом составе зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов