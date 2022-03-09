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В Минобороны России рассказали об интенсивной перегруппировке ВСУ и нацбатальонов во время «режима тишины»

19:28 09.03.2022
ВС РФ с 10.00 мск объявлен «режим тишины», однако ни одного практического мероприятия по подготовке гуманитарных колонн не проведено, заявили в ведомстве.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Сухопутні війська ЗС України, Facebook
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Вооруженные силы Украины и националистические батальоны проводят перегруппировку, перемещение вооружения и военной техники, наращивают силы и средства с 10.00 мск 9 марта. Об этом на брифинге сообщил  на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В соответствии с договоренностями о десяти гуманитарных коридорах, инициированных РФ, и трех дополнительных по просьбе украинской стороны Вооруженными силами России с 10.00 объявлен режим тишины. При этом, согласно наблюдениям на земле и с воздуха, ни одного практического мероприятия по подготовке гуманитарных колонн не проведено, к открытым гумкоридорам никто не прибыл, не зафиксировано формирования гуманитарных колонн, рассказал Мизинцев. Он добавил, что мирное население и иностранные граждане ни в одном из населенных пунктов не оповещались.

«Мирное население и иностранные граждане ни в одном из населенных пунктов не оповещались. С 10 часов утра, наоборот, на всех направлениях отмечена интенсивная перегруппировка подразделений ВСУ и националистических батальонов, перемещение вооружения и военной техники, а также наращивание сил и средств», - сказал Мизинцев.

По его словам, с 9.57 также идет непрерывный артиллерийский и минометный огонь, в том числе, по позициям ВС РФ в пригородах Киева, Чернигова, Харькова, Сум, Мариуполя и в ряде других населенных пунктов, а также на гуманитарных коридорах.

Заявления Киева о том, что среди украинских граждан нет желающих выехать по гуманитарным коридором в сторону России, в Минобороны назвали наглой ложью. Там также сообщили, что более 4,5 миллиона мирных граждан украинские боевики националистических батальонов удерживают в заложниках, в качестве «живого щита»

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

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