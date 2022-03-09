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В МО РФ заявили, что Украина выдвинула абсурдные требования по гуманитарным коридорам

19:03 09.03.2022
По словам начальника НЦУО РФ Михаила Мизинцева, на одном из маршрутов было необходимо обязательно провести разминирование, причем речь шла о минах, установленных украинскими националистами. А на другом маршруте надо было восстановить разрушенный ВСУ при отступлении автомобильный мост. 
В МО РФ заявили, что Украина выдвинула абсурдные требования по гуманитарным коридорам
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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В Минобороны России заявили, что Украина выдвинула абсурдные требования по гуманитарным коридорам. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев. 

По его словам, Россия, преследуя гуманные цели, предложила Киеву открыть сегодня 10 гуманитарных коридоров и эвакуировать мирное население и иностранцев из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя. Предполагалось, что из каждого города пройдет, в том числе, по одному коридору в Россию, а также в Польшу, Молдову и Румынию через территории, подконтрольные киевскому режиму. 

«В 2 часа ночи от украинской стороны в наш адрес поступил официальный ответ, в котором предложенные маршруты для эвакуации на территорию Российской Федерации категорически отвергнуты», - заметил Мизинцев. 

Украинская сторона, добавил он, согласовала лишь три маршрута. При этом ей были выдвинуты абсурдные и заведомо невыполнимые требования. На одном из маршрутов было необходимо обязательно провести разминирование, причем речь шла о минах, установленных украинскими националистами. А на другом маршруте надо было восстановить разрушенный ВСУ при отступлении автомобильный мост. 

«Нелепость этих требований также в том, что оба маршрута проходят через территории, подконтрольные националистическим батальонам», - подчеркнул Мизинцев. 

Все это, как сказал Мизинцев, говорило о том, что лица, согласовывающие в Киеве с российской стороной гуманитарные коридоры, в полном объеме не владеют обстановкой на земле. 

Также Мизинцев назвал ложью заявления Киева об отсутствии желающих выехать по гуманитарным коридорам в Россию.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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