Группировки войск ЛДНР взяли под контроль еще шесть населенных пунктов

Еще два населенных пункта взяла под контроль группировка войск Луганской народной республики - Тошковка и Грачево. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, продвижение ЛНР составило два километра, ДНР - четыре километра. Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики овладели населенными пунктами Сигнальное, Тарамчук, Еленов и Трудовое.

«Глубина продвижения подразделений Народной милиции Донецкой Республики в Мариуполе за сутки составила более одного километра», - добавил Конашенков.

Подразделения российских Вооруженных сил взяли под контроль населенные пункты Красная Поляна и Степное.

В Минобороны уточнили, что 9 марта авиация ВКС РФ уничтожила 49 военных объектов. Всего за время спецоперации - 2 786 объектов.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о разработке на территории Украины биологического оружия. Речь идет об особо опасных патогенах чумы, сибирской язвы, холеры и других смертельных болезней.

Материал подготовили: Иван Линдеманн, Николай Баранов