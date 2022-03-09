Вооруженные силы России взяли под контроль населенные пункты Красная Поляна и Степное

Подразделения российских Вооруженных сил взяли под контроль населенные пункты Красная Поляна и Степное в ходе спецоперации по защите Донбасса. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Подразделения российских Вооруженных сил взяли под контроль населенные пункты Красная Поляна и Степное», - сказал он.

Группировка войск Луганской Народной Республики (ЛНР), наступая, продвинулась на два километра и взяла под контроль населенные пункты Тошковка и Грачево.

Силы Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) продвинулись на четыре километра, установив контроль над населенными пунктами Сигнальное, Тарамчук, Еленов и Трудовое. Глубина продвижения в Мариуполе составила более одного километра, уточнил Конашенков.

Сообщается также, что в течение дня 9 марта бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС России уничтожены 49 военных объектов, включая два пункта управления, шести зенитно-ракетных комплексов, четыре склада боеприпасов и горючего, 37 районов сосредоточения вооружения и военной техники.

Материал подготовили: Анна Касаткина, Николай Баранов