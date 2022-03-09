Армия Авиация ВКС России уничтожила 49 военных объектов Украины за сегодня В Минобороны России сообщили, что всего за время операции на данный момент уничтожено 2 786 объектов военной инфраструктуры Украины. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: За сегодняшний день бомбардировочная и штурмовая авиация ВКС России уничтожила 49 военных объектов в ходе специальной военной операции на Украине, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «Всего за время операции уничтожено 2 786 объектов военной инфраструктуры Украины», - сказал он. По словам генерал-майора, уничтожено два пункта управления, шесть ЗРК, четыре склада боеприпасов и горючего. Также Конашенков рассказал о выведении из строя 90% украинских военных аэродромов, где базировалась боевая авиация. Кроме того, ВС РФ уничтожили более 90% от имеющихся в боевом составе зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика