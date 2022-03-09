В Кремле пообещали в скором времени принять меры по поддержке занятости

В России прорабатывают решения в связи с уходом с рынка зарубежных компаний. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, безработица и антикризисные меры на рынке труда - это приоритетные вопросы.

«Я думаю, что в самое ближайшее время мы услышим от правительства о тех мерах, которые имеется в виду принять», - сказал он.

Каких-либо подробностей представитель Кремля не привел.

Накануне об уходе с российского рынка объявили еще несколько компаний, в том числе McDonald’s, Starbucks и L’Oréal.

Также Песков сегодня сказал журналистам, что в Кремле не ставят под сомнение безопасность Крыма и Севастополя. А работа секретных биологических лабораторий США на Украине - важная тема, и всему миру будет интересно выяснить, какая работа велась в этих учреждениях.