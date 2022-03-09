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В Кремле оценили уровень безопасности в Крыму и Севастополе

Ян Брацкий
14:05 09.03.2022
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что ВС РФ и специализированные ведомства делают все для сохранения безопасности на должном уровне.
В Кремле оценили уровень безопасности в Крыму и Севастополе
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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В Кремле не ставят под сомнение безопасность Крыма и Севастополя. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. С его слов, безопасность и стабильность в Крыму обеспечены на должном уровне.

«Мне неизвестно о том, что кто-то сейчас угрожает безопасности и стабильности Крыма и Севастополя. Вы знаете, что окружение там недружественное, но, с другой стороны, наши вооруженные силы и другие специализированные ведомства делают все, чтобы обеспечивать на должном уровне безопасность и стабильность в Крыму и Севастополе», - заявил Песков.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса рано утром 24 февраля. Глава государства указал, что ее основной целью является демилитаризация и денацификация Украины. Путин уточнил, что ВС РФ не стремятся оккупировать территорию соседнего государства и призвал военнослужащих ВСУ сложить оружие.

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