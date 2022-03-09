В Кремле заявили, что миру будет интересно узнать, чем занимались на Украине в биолабораториях США

Работа секретных биологических лабораторий США на Украине - важная тема, и всему миру будет интересно вяснить, какая работа велась в этих учреждения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Будем надеяться, что удастся разобраться с этими учреждениями, которые функционировали на территории Украины, и эксплуатация которых фактически осуществлялась американскими специалистами. Наверняка, всему миру будет интересно понять и узнать, чем занимались эти учреждения», - отметил представитель Кремля.