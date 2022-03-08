McDonalds временно закрывает все свои рестораны в России

McDonald’s временно закрывает все свои рестораны на территории России. Об этом говорится в заявлении компании.

«McDonald’s принял решение временно закрыть все наши рестораны в России и приостановить все операции на рынке. Мы понимаем, какое влияние это окажет на наших российских коллег и партнеров, поэтому мы готовы поддержать все социальные обязательства в России и Украине», - сказано в сообщении.

Уточняется, что компания планирует сохранить зарплату всем 62 тысячам работников ресторанов в России.

В сообщении не говорится, когда McDonald’s снова откроет свои рестораны.

«Мы наблюдаем сбой в нашей цепочке поставок, а также другие операционные последствия. Мы также будем внимательно следить за гуманитарной ситуацией», - подчеркнули в компании.

Напомним, что санкции против России страны Запада и зарубежные компании стали вводить после 24 февраля. В тот день Владимир Путин объявил о специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ заявил, что ее цель – денацификация и демилитаризация Украины.