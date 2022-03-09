Эксперт объяснил возможные последствия работы биолабораторий США на Украине

Известие о работе секретных биологических лабораторий США на территории Украины должно насторожить европейцев, которым подобная деятельность напрямую угрожает. Об этом «Звезде» рассказал военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию в ООН Игорь Никулин.

«Эта новость должна отрезвить многих европейцев, которые засунули головы в песок, как страусы. А ведь это в первую очередь коснется их. Американцы далеко, за океаном. До них дойдет не сразу и не скоро. Но эти-то рядом живут», - сказал Никулин.

По его мнению, Украина не единственная страна, на территории которой США проводят опасные эксперименты с патогенами смертельных заболеваний. В качестве полигонов для подобной деятельности Вашингтон выбирает страны лишенные политической субъектности, уточнил эксперт.

«Американцы считают, что это законно. Да, это нарушение конвенции, которая запрещает разрабатывать, накапливать и хранить запасы патогенов. США поплевывают на эту конвенцию, которую сами подписали. Они фактически из нее вышли. Сейчас мировое сообщество должно заставить их сесть за стол переговоров и определиться с мерами контроля», - отметил Никулин.

Подобными вопросами могли бы заняться специалисты новой организации, подобной ОЗХО, которая следит за нераспространением в мире химического оружия.

«Надо создать такую же организацию по биологическому оружию. Секретные лаборатории расползаются по всему миру. На своей территории США опасных экспериментов не проводят, а проводят их на территории третьих стран», - считает военный эксперт.

Напомним, что в понедельник, 7 марта, начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов сообщил, что на территории Украины была сформирована целая сеть более чем из 30 биологических лабораторий в рамках военно-биологических программ Пентагона.

По словам Кириллова, во Львове велись работы с возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллеза, а в Харькове и Полтаве шли работы с возбудителями дифтерии, сальмонеллеза и дизентерии. На то, что работы велись в рамках военно-биологических программ, указывают номенклатура и избыточное количество биопатогенов, уточнял он.

Сегодня заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд подтвердила данные о нахождении на территории Украины американских биологических объектов.