Нуланд рассказала о биологических исследовательских объектах на Украине

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд подтвердила, что на территории Украины находятся биологические объекты, а Вашингтон работает над тем, чтобы они не перешли в руки российских военных. С таким заявлением Нуланд выступила на брифинге, отвечая на вопрос, есть ли на Украине химическое оружие.

«На Украине есть биологические исследовательские объекты, на самом деле мы сейчас весьма озабочены тем, что российские военные могут пытаться взять их под контроль. Так что мы работаем с украинцами над тем, чтобы они смогли предотвратить переход каких-либо из этих исследовательских материалов в руки российских сил, если они приблизятся», - цитирует ТАСС заявление Нуланд.

Ранее стало известно, что во время проведения спецоперации на Украине были обнаружены факты экстренной ликвидации следов военно-биологической программы, которая финансировалась Пентагоном. Министерство обороны РФ получило доказательства того, что 24 февраля были уничтожены патогены смертельных болезней. Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков.

Полученные документы подтверждают, что в непосредственной близости от территории России осуществлялась разработка компонентов биологического оружия. Полученные документы будут подвергнуты анализу, добавили в оборонном ведомстве.

На произошедшее отреагировали в Пекине. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь призвал Соединенные Штаты прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны, а также за рубежом.