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МО РФ: военно-биологические работы с возбудителями чумы и сибирской язвы шли во Львове

17:07 07.03.2022
В рамках военно-биологических программ Пентагона на Украине работало более 30 лабораторий, рассказал начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Republica, Pixabay
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Работы с возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллеза в рамках военно-биологических программ Пентагона велись во Львове. Об этом на брифинге сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

«Анализ актов уничтожения показывает проведение работ с возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллеза во Львовской биолаборатории», - сказал он.

Кириллов добавил, что работы с возбудителями дифтерии, сальмонеллеза и дизентерии шли в лабораториях в Харькове и Полтаве.

По его словам, только во Львове было уничтожено более 320 емкости с бактериями: 232 емкости с возбудителем лептоспироза, 30 - с туляремией, 10 - с бруцеллезом и 5 - с чумой. Всего - более 320 емкостей. На то, что работы велись в рамках военно-биологических программ, указывают номенклатура и избыточное количество биопатогенов, уточнил Кириллов.

Он добавил, что всего на Украине в рамках военно-биологических программ Пентагона работало более 30 лабораторий. Все необходимое для реализации этих программ вывезено из Украины, управление начальника войск РХБЗ постоянно анализирует биологическую обстановку на территории страны, подчеркнул Кириллов.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

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