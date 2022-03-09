Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт объяснил, почему США боятся допускать РФ в свои биолаборатории на Украине

Анна Назайкина
10:50 09.03.2022
Ранее начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что на территории Украины была сформирована целая сеть более чем из 30 биолабораторий в рамках военно-биологических программ Пентагона.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Testalize.me, Unsplash
Читайте нас на:

Военный эксперт, обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец заявил, что Соединенные Штаты Америки опасаются разоблачения нарушений законов о биологическом оружии, поэтому не хотят допускать в свои военные биолаборатории на Украине российских экспертов.

«Они боятся разоблачения, причем разоблачения нарушений всяческих законов о биологическом оружии не только со стороны США, но и Украины. Вот этим вызван визг Нуланд, что нам, россиянам, не надо дать возможность разобраться в этой заразе, в этих колбах, в этих документах, в этих программах, в этих аналитических исследованиях, вот чем вызван визг Соединенных Штатов Америки», - сказал он в беседе со «Звездой».

Напомним, что в понедельник, 7 марта, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов сообщил, что на территории Украины была сформирована целая сеть более чем из 30 биологических лабораторий в рамках военно-биологических программ Пентагона.

Он также добавил, что из-за работы этих лабораторий на территории Украины заболеваемость корью увеличилась в сто раз. Кроме того, по словам Кириллова, во Львове велись работы с возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллеза, а в Харькове и Полтаве шли работы с возбудителями дифтерии, сальмонеллеза и дизентерии. На то, что работы велись в рамках военно-биологических программ, указывают номенклатура и избыточное количество биопатогенов, уточнял он.

Впоследствии заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд подтвердила данные о нахождении на территории Украины американских биологических объектов, при этом она выразила озабоченность тем, что ВС РФ могут взять их под свой контроль.

Сегодня посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что в США опасаются, что хранившиеся на объектах патогены могут попасть в руки российских экспертов, потому что в таком случае будет подтверждено нарушение Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружии.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:31 Армия
Видео
Минобороны России показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ вертолетами ВКС РФ
09:14 Армия
Видео
Продвижение колонны российской бронетехники на Украине показали на видео
08:31 В стране и мире
Антонов заявил, что США боятся уличения в нарушении конвенции о биооружии
07:39 Армия
Видео
Саперы ВС РФ приступили к гуманитарному разминированию в Черниговской области
06:36 Армия
Видео
Российские военные обнаружили на Запорожской АЭС более 500 единиц оружия
Популярное
В МИД РФ оценили состояние Зеленского
Видео
МО РФ показало кадры марша артиллерийских подразделений во время спецоперации на Украине
Видео
«Спасибо, что не позволили нас растерзать»: МО РФ показало кадры со словами благодарности в адрес российских военных
Янукович призвал Зеленского прекратить кровопролитие на Украине
Видео
«Аллигаторы» в ночном небе: новые кадры боевого применения Ка-52 в ходе спецоперации на Украине
Неиссякаемое мужество и высочайшее мастерство: МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных на Украине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.