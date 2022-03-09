Эксперт объяснил, почему США боятся допускать РФ в свои биолаборатории на Украине

Военный эксперт, обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец заявил, что Соединенные Штаты Америки опасаются разоблачения нарушений законов о биологическом оружии, поэтому не хотят допускать в свои военные биолаборатории на Украине российских экспертов.

«Они боятся разоблачения, причем разоблачения нарушений всяческих законов о биологическом оружии не только со стороны США, но и Украины. Вот этим вызван визг Нуланд, что нам, россиянам, не надо дать возможность разобраться в этой заразе, в этих колбах, в этих документах, в этих программах, в этих аналитических исследованиях, вот чем вызван визг Соединенных Штатов Америки», - сказал он в беседе со «Звездой».

Напомним, что в понедельник, 7 марта, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов сообщил, что на территории Украины была сформирована целая сеть более чем из 30 биологических лабораторий в рамках военно-биологических программ Пентагона.

Он также добавил, что из-за работы этих лабораторий на территории Украины заболеваемость корью увеличилась в сто раз. Кроме того, по словам Кириллова, во Львове велись работы с возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллеза, а в Харькове и Полтаве шли работы с возбудителями дифтерии, сальмонеллеза и дизентерии. На то, что работы велись в рамках военно-биологических программ, указывают номенклатура и избыточное количество биопатогенов, уточнял он.

Впоследствии заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд подтвердила данные о нахождении на территории Украины американских биологических объектов, при этом она выразила озабоченность тем, что ВС РФ могут взять их под свой контроль.

Сегодня посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что в США опасаются, что хранившиеся на объектах патогены могут попасть в руки российских экспертов, потому что в таком случае будет подтверждено нарушение Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружии.