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Коридоры жизни: что известно о предложенной штабом РФ гуманитарной операции на Украине

07:08 08.03.2022
Ранее был опубликован полный текст заявления координационного штаба, согласно которому инициативу России предложено довести не только до жителей Украины, но и представителей международных организаций.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
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Сегодня с 10:00 Россия объявляет «режим тишины», чтобы мирные жители Украины могли выйти из зоны боевых действий по гуманитарным коридорам. Предлагается открыть их в Киеве, Чернигове, Сумах, Харькове и Мариуполе. Людей планируют вывозить в Гомель, Полтаву,  Запорожье, Белгород или Ростов-на-Дону, с последующей переправкой авиатранспортом дальше либо в российские города, либо во Львов, Ужгород или Ивано-Франковск. Об этом сообщил руководитель межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев.

Украинской стороне предложено опубликовать данное срочное заявление штаба на украинском и русском языках в средствах массовой информации Украины, а также довести его до посольств иностранных государств,  профильных структур ООН, ОБСЕ, МККК и других международных организаций. Согласно ранее опубликованному полному тексту заявления, предлагается также установить между российской и украинской сторонами непрерывную связь для взаимного обмена информацией о ходе подготовки и проведения эвакуации мирного населения и иностранных граждан.

«Учитывая настойчивые непрерывные обращения иностранных посольств, а также многочисленные прямые просьбы граждан Украины об эвакуации практически из всех населенных пунктов, таких обращений только с пятого по седьмое марта документально зарегистрировано более двух миллионов, Российская Федерация готова подготовить и провести гуманитарную операцию. Но ее результативность зависит только от украинской  стороны: ключевые вопросы подготовки гуманитарной операции и обеспечение безопасности мирного населения, а также иностранных граждан в ходе их эвакуации из населенных пунктов, где подконтрольные Киеву националисты предпринимают все меры по недопущению выхода людей, полностью находятся в компетенции киевских властей», - подчеркнул руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине, начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Инициативу России довели до вице-премьера Украины Ирины Верещук. Ей предложили согласовать маршруты эвакуации людей до трех часов утра по Москве и оповестить о планируемой гуманитарной операции представителей посольств иностранных государств, структур ООН, ОБСЕ, Международного Красного Креста и других организаций. Однако Верещук сделать это отказалась. Она требует, чтобы людей вывозили только на территорию Украины. Еще жестче выступил губернатор Сумской области Дмитрий Живицкий. Он заявил, что в его регионе никаких гуманитарных конвоев из России не будет. Такая помощь воспринимается, как «вторжение».

Ранее все попытки России организованно эвакуировать мирных жителей также были сорваны украинской стороной. Тем не менее, России, без участия официального Киева, удалось вывести из зоны проведения военной операции более 170 тысяч человек.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Олег Давыденко

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