Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Россия объявляет «режим тишины» с 10 утра 8 марта

Виктория Ивашечкина
23:30 07.03.2022
Российская сторона также заявила о готовности обеспечить гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сумы, Харькова, Мариуполя.
Россия объявляет «режим тишины» с 10 утра 8 марта
© Фото: Сергей Пивоваров, РИА Новости
Читайте нас на:

Россия объявляет «режим тишины» с 10 утра 8 марта в ряде городов Украины. Кроме того, российская сторона заявила о готовности обеспечить гуманитарные коридоры.

«С целью эффективного проведения гуманитарной операции: с 10:00 (мск) 8 марта 2022 г. Российская Федерация объявляет "режим тишины" и готова обеспечить гуманитарные коридоры», - говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине.

Также подчеркивается, что по причине «неспособности украинской стороны обеспечить функционирование гуманитарных коридоров обстановка в большом количестве населенных пунктов практически на всей территории Украины, в первую очередь в крупных городах: Киеве, Чернигове, Сумах, Харькове и Мариуполе, стремительно ухудшается».

В заявлении говорится и о том, что РФ готова к новым шагам по выводу мирного населения из всех населенных пунктов, оказавшихся в условиях гуманитарной катастрофы, а также созданию на территории России достойных условий размещения для всех беженцев.

Напомним, 24 февраля, российский лидер Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Донецкой и Луганской народных республик. Впоследствии в Кремле обратили внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации страны.

Ранее в гумштабе РФ сообщили, что украинская сторона по состоянию на 13:00 7 марта не выполнила ни одного условия по созданию гуманитарных коридоров. Кроме того, утверждалось, что националисты под угрозой физической расправы не выпускают мирных жителей и иностранных граждан из населенных пунктов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:00 Армия
Масштабная операция спасения: полный текст заявления штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине
23:36 В стране и мире
Россия готова подготовить и провести гуманитарную операцию на Украине
21:40 В стране и мире
Видео
Мединский заявил, что ожидания от переговоров с Украиной не оправдались
18:01 В стране и мире
Видео
МО РФ: в Мариуполе националисты открывают огонь по мирным жителям, пытающимся выходить из домов
17:30 В стране и мире
Видео
«Дороги засыпали камнями»: беженцы из Мариуполя рассказали, как националисты мешают эвакуации
Популярное
Видео
В МО РФ заявили, что все необходимое для реализации военно-биологической программы США вывезено из Украины
Видео
Человеческие трагедии: беженцы из Мариуполя рассказали об обстановке в городе
Видео
Пустые блиндажи и сгоревшая техника: новые кадры оставленных ВСУ позиций в зоне спецоперации ВС РФ
Подлинное мужество: три подвига российских военнослужащих в ходе спецоперации на Украине
Полковнику Бернгарду присвоено звание Героя России за подвиги в спецоперации на Украине
Шойгу рассказал, как ВСУ и националисты берут в заложники иностранцев
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.