Россия объявляет «режим тишины» с 10 утра 8 марта в ряде городов Украины. Кроме того, российская сторона заявила о готовности обеспечить гуманитарные коридоры.

«С целью эффективного проведения гуманитарной операции: с 10:00 (мск) 8 марта 2022 г. Российская Федерация объявляет "режим тишины" и готова обеспечить гуманитарные коридоры», - говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине.

Также подчеркивается, что по причине «неспособности украинской стороны обеспечить функционирование гуманитарных коридоров обстановка в большом количестве населенных пунктов практически на всей территории Украины, в первую очередь в крупных городах: Киеве, Чернигове, Сумах, Харькове и Мариуполе, стремительно ухудшается».

В заявлении говорится и о том, что РФ готова к новым шагам по выводу мирного населения из всех населенных пунктов, оказавшихся в условиях гуманитарной катастрофы, а также созданию на территории России достойных условий размещения для всех беженцев.

Напомним, 24 февраля, российский лидер Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Донецкой и Луганской народных республик. Впоследствии в Кремле обратили внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации страны.

Ранее в гумштабе РФ сообщили, что украинская сторона по состоянию на 13:00 7 марта не выполнила ни одного условия по созданию гуманитарных коридоров. Кроме того, утверждалось, что националисты под угрозой физической расправы не выпускают мирных жителей и иностранных граждан из населенных пунктов.