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Масштабная операция спасения: полный текст заявления штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине

Вадим Синицын
00:00 08.03.2022
Учитывая настойчивые непрерывные обращения иностранных посольств, а также многочисленные прямые просьбы граждан Украины об эвакуации практически из всех населенных пунктов, Российская Федерация готова подготовить и провести гуманитарную операцию.
Масштабная операция спасения: полный текст заявления штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
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По причине несостоятельности и неспособности украинской стороны обеспечить функционирование гуманитарных коридоров, обстановка в большом количестве населенных пунктов практически на всей территории Украины, в первую очередь в крупных городах, Киеве, Чернигове, Сумах, Харькове и Мариуполе, стремительно ухудшается и приобрела характер гуманитарной катастрофы. Об этом говорится в срочном заявлении Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине.

Российская Федерация в полном объеме обеспечивала подготовку и безопасность на планируемых маршрутах в ходе ранее объявленных гуманитарных операций по эвакуации мирного населения и иностранных граждан. Без участия Украины российской стороне удалось на текущий момент вывести из зон проведения специальной военной операции на территорию Российской Федерации 173 773 человек, из них 44 187 детей,  а также 19 969 единиц личного автотранспорта.

В настоящее время указанные граждане Украины находятся в пунктах временного размещения, в гостиницах, санаториях  и пансионатах, обеспечены горячим питанием, дети пошли в школы, детские сады, оперативно решаются вопросы временного трудоустройства.

Несмотря на безответственное отношение украинской стороны к жизни и здоровью простых мирных граждан, в том числе иностранцев, Российская Федерация готова к очередным гуманным шагам по выводу мирного населения из всех населенных пунктов, оказавшихся в условиях гуманитарной катастрофы, а также созданию на территории России достойных условий размещения для всех беженцев.

Учитывая настойчивые непрерывные обращения иностранных посольств, а также многочисленные прямые просьбы граждан Украины об эвакуации практически из всех населенных пунктов, Российская Федерация готова подготовить и провести гуманитарную операцию. Таких обращений только с 5 по 7 марта 2022 года в официальных структурах Российской Федерации и в Межведомственном координационном штабе Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине документально зарегистрировано 2 000 417.

Но ее результативность зависит только от украинской стороны: ключевые вопросы подготовки гуманитарной операции  и обеспечение безопасности мирного населения, а также иностранных граждан в ходе их эвакуации из населенных пунктов, где  подконтрольные Киеву националисты предпринимают все меры по недопущению выхода людей, полностью находятся в компетенции киевских властей.

С целью эффективного проведения гуманитарной операции:

1. С 10:00 по московскому времени 8 марта 2022 года Российская Федерация  объявляет «режим тишины» и готова обеспечить гуманитарные  коридоры:

- из Киева и прилегающих населенных пунктов в Российскую Федерацию через территорию Республики Беларусь в город Гомель с последующей доставкой авиационным транспортом в Российскую Федерацию, в южном направлении – по согласованию с украинской стороной;

- из города Чернигова через территорию Республики Беларусь в город Гомель с последующей доставкой авиационным транспортом  в Российскую Федерацию, в южном направлении – по согласованию с украинской стороной;

- из города Сумы по двум маршрутам в город Полтаву и на территорию Российской Федерации в город Белгород – далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения, в южном направлении – по согласованию с украинской стороной;

- из города Харькова на территорию Российской Федерации  в город Белгород – далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения, во Львов, Ужгород, Ивано-Франковск – по согласованию с украинской стороной;

- из города Мариуполя по двум маршрутам на территорию Российской Федерации в город Ростов-на-Дону через Новоазовск  и Таганрог, в город Запорожье – по согласованию с украинской  стороной.

2. Указанное заявление немедленно довести до украинской стороны (вице-премьеру Украины Верещук Ирине Андреевне) и предложить до 03:00 по московскому времени 8 марта 2022 года согласовать указанные маршруты и время начала функционирования гуманитарных коридоров, а также до указанного времени представить письменное согласование данных подходов, в том числе гарантий по обеспечению безопасности на заявленных маршрутах  гуманитарной операции со стороны украинских властей в Межведомственный координационный штаб Российской  Федерации по гуманитарному реагированию на Украине.

Украинской стороне до 03:00 по московскому времени 8 марта 2022 года опубликовать данное срочное заявление на украинском и русском языках в средствах массовой информации Украины.

3. Указанное заявление (на русском и английском языках)  немедленно довести до посольств иностранных государств,  профильных структур ООН, ОБСЕ, МККК и других международных организаций через все имеющиеся информационные ресурсы, включая средства массовой информации.

4. Украинской стороне также осуществить оповещение установленным порядком о планируемой гуманитарной операции до 03:00 по московскому времени 8 марта 2022 года представителей посольств иностранных государств, профильные структуры ООН, ОБСЕ, МККК и другие международные организации, находящиеся на территории Украины, через все имеющиеся информационные ресурсы, включая украинские средства массовой информации.

5. С целью практической реализации мероприятий по эвакуации мирного населения и иностранных граждан по согласованным маршрутам в ходе проведения гуманитарной операции с 09:30 по московскому времени 8 марта 2022 года  установить между российской и украинской  сторонами непрерывную связь для взаимного обмена информацией о ходе подготовки и проведения эвакуации мирного населения и иностранных граждан.

6. Данное срочное заявление подлежит немедленному опубликованию и доведению до всех заинтересованных сторон через все имеющиеся информационные ресурсы, включая средства  массовой информации.

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