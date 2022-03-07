Россия готова подготовить и провести гуманитарную операцию на Украине

Обстановка в большом количестве населенных пунктов практически на всей территории Украины, в первую очередь в крупных городах: Киеве, Чернигове, Сумах, Харькове и Мариуполе, стремительно ухудшается и приобрела характер гуманитарной катастрофы. Такое заявление сделали в Межведомственном координационном штабе Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине.

Там отметили, что причиной такого положения дел является несостоятельность и неспособность украинской стороны обеспечить функционирование гуманитарных коридоров.

В штабе обратили внимание, что РФ в полном объеме обеспечивала подготовку и безопасность на планируемых маршрутах в ходе ранее объявленных гуманитарных операций по эвакуации мирного населения и иностранных граждан.

«Без участия Украины российской стороне удалось на текущий момент вывести из зон проведения специальной военной операции из Луганской и Донецкой народных республик, Украины на территорию Российской Федерации 173 773 чел., из них 44 187 детей, а также 19 969 ед. личного автотранспорта», - сказано в распространенном сообщении.

Согласно заявлению штаба, Российская Федерация, невзирая на «безответственное отношение украинской стороны к жизни и здоровью простых мирных граждан, в том числе иностранцев», готова к очередным гуманным шагам по выводу мирного населения из всех населенных пунктов, которые оказались в условиях гуманитарной катастрофы, а также к созданию на территории РФ достойных условий размещения абсолютно для всех беженцев.

«Учитывая настойчивые непрерывные обращения иностранных посольств, а также многочисленные прямые просьбы граждан Украины об эвакуации практически из всех населенных пунктов (таких обращений только с 5 по 7 марта 2022 г. в официальных структурах Российской Федерации и в Межведомственном координационном штабе Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине документально зарегистрировано более двух миллионов (2 000 417), Российская Федерация готова подготовить и провести гуманитарную операцию», - подчеркнули в Межведомственном координационном штабе Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине.

Там также заметили, что результативность этой операции зависит только от украинской стороны, поскольку ключевые вопросы подготовки гуманитарной операции и обеспечение безопасности мирного населения в ходе эвакуации из населенных пунктов, где подконтрольные Киеву националисты предпринимают все меры по недопущению выхода людей, полностью находятся в компетенции киевских властей.