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Россия готова подготовить и провести гуманитарную операцию на Украине

Роман Захаров
23:36 07.03.2022
В Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию на Украине сообщили, что российская сторона готова к очередным гуманным шагам по выводу мирного населения из всех населенных пунктов, которые оказались в условиях гуманитарной катастрофы.
Россия готова подготовить и провести гуманитарную операцию на Украине
© Фото: Сергей Пивоваров, РИА Новости
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Обстановка в большом количестве населенных пунктов практически на всей территории Украины, в первую очередь в крупных  городах: Киеве, Чернигове, Сумах, Харькове и Мариуполе,  стремительно ухудшается и приобрела характер гуманитарной катастрофы. Такое заявление сделали в Межведомственном координационном штабе Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине.

Там отметили, что причиной такого положения дел является несостоятельность и неспособность украинской стороны обеспечить функционирование гуманитарных коридоров. 

В штабе обратили внимание, что РФ в полном объеме обеспечивала подготовку и безопасность на планируемых маршрутах в ходе  ранее объявленных гуманитарных операций по эвакуации мирного населения и иностранных граждан.

«Без участия Украины российской стороне удалось на текущий момент вывести из зон проведения специальной военной операции из Луганской и Донецкой народных республик, Украины на территорию Российской Федерации 173 773 чел., из них 44 187 детей,  а также 19 969 ед. личного автотранспорта», - сказано в распространенном сообщении.

Согласно заявлению штаба, Российская Федерация, невзирая на «безответственное отношение украинской  стороны к жизни и здоровью простых мирных граждан, в том числе иностранцев», готова к очередным гуманным шагам по выводу мирного населения из всех населенных пунктов, которые оказались в условиях гуманитарной катастрофы, а также к созданию на территории РФ достойных условий размещения абсолютно для всех беженцев.

«Учитывая настойчивые непрерывные обращения иностранных посольств, а также многочисленные прямые просьбы граждан Украины об эвакуации практически из всех населенных пунктов (таких обращений только с 5 по 7 марта 2022 г. в официальных структурах Российской Федерации и в Межведомственном координационном штабе Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине документально зарегистрировано более двух миллионов (2 000 417), Российская Федерация готова подготовить и провести гуманитарную операцию», - подчеркнули в Межведомственном координационном штабе Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине.

Там также заметили, что результативность этой операции зависит только от украинской стороны, поскольку ключевые вопросы подготовки гуманитарной операции и обеспечение безопасности мирного населения в ходе эвакуации из населенных пунктов, где подконтрольные Киеву националисты предпринимают все меры по недопущению выхода людей, полностью находятся в компетенции киевских властей.

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