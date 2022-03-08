МО РФ: всего за время спецоперации уничтожено 2482 объектов военной инфраструктуры Украины

В общей сложности в ходе российской специальной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик было уничтожено 2 482 объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Всего за время операции уничтожено 2482 объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них: 87 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 124 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 79 радиолокационных станций», - сказал он.

Кроме того, удалось уничтожить 866 танков и других боевых бронированных машин, 91 РСЗО, 317 орудий полевой артиллерии и минометов, 634 единицы автомобильной военной спецтехники, а также 81 БПЛА.

Ранее, 24 февраля, президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил о начале специальной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственность за возможное кровопролитие будет на совести киевского режима.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.