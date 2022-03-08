В МИД Британии заявили, что британцы ощутят последствия антироссийских санкций

Британцы ощутят на себе последствия экономических санкций против России. Об этом заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

«Эти санкции повлекут за собой экономические издержки для британского народа с точки зрения счетов за электроэнергию и стоимости жизни», - сказала она, выступая в парламенте.

При этом Трасс заявила, что эти издержки «ничто» по сравнению с тем, с чем сталкиваются жители Украины, и не идет ни в какое сравнение с тем, что произойдет если позволить российскому лидеру Владимиру Путину «добиться успеха», передает РИА Новости.

Ранее британская компания Shell заявила, что намерена отказаться от использования нефти и газа из России. Кроме того, об отказе от заключения новых сделок на закупку нефти и газа из РФ объявила британско-нидерландская British Petroleum.

Ранее вице-премьер России Александр Новак назвал последствия отказа от российской нефти катастрофическими, и заявил, что больше всего от этого пострадают европейские потребители.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. В связи с военной операцией ряд государств ввели серьезные санкции в отношении РФ.