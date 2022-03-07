Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Новак рассказал о катастрофических последствиях отказа от российской нефти

Анна Касаткина
22:28 07.03.2022
По словам российского вице-премьера, рост цен на нефть будет достигать 300 долларов за баррель и больше.
Новак рассказал о катастрофических последствиях отказа от российской нефти
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
Читайте нас на:

Отказ от российской нефти может привести к катастрофическим последствиям на мировом рынке и росту цен до $300 долларов за баррель. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак.

«Абсолютно очевидно, что отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка. Всплеск цен будет непредсказуемым - более 300 долларов за баррель, если не больше», - сказал он.

По словам Новака, заместить объем российской нефти на рынке Европы быстро невозможно, на это уйдет не один год, и главными пострадавшими станут европейские потребители.

«Европейские политики тогда должны честно предупредить своих граждан, потребителей, что их ожидает и что цены на заправках, за электричество, отопление взлетят», - подчеркнул вице-премьер.

Новак добавил, что это также затронет и другие рынки, в том числе, американский.

Он отметил, что Москва обеспокоена заявлениями со стороны Запада о возможном отказе от российской нефти, однако готова к этому и имеет возможность перенаправить свои объемы. При этом такая дискуссия нежелательна, так как подрывает основы рынка, создает неопределенности и наносит ущерб потребителям, подчеркнул вице-премьер.

«Россия и раньше, и сегодня полностью выполняет все свои обязательства, все заявки выполняются, отгрузка нефти и нефтепродуктов осуществляется в плановом режиме», - добавил он.

Ранее главы комитетов Конгресса США достигли согласия по законопроекту о запрете импорта нефти из России, а также отмене нормальных торговых отношений с РФ и Белоруссией. Как ранее заявляла спикер Конгресса Нэнси Пелоси, законопроект нацелен на дальнейшую изоляцию страны от мировой экономики. Авторы документа также рассчитывают, что он станет первым шагом по исключению РФ из Всемирной торговой ассоциации.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:00 Армия
Масштабная операция спасения: полный текст заявления штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине
23:36 В стране и мире
Россия готова подготовить и провести гуманитарную операцию на Украине
21:40 В стране и мире
Видео
Мединский заявил, что ожидания от переговоров с Украиной не оправдались
18:01 В стране и мире
Видео
МО РФ: в Мариуполе националисты открывают огонь по мирным жителям, пытающимся выходить из домов
17:30 В стране и мире
Видео
«Дороги засыпали камнями»: беженцы из Мариуполя рассказали, как националисты мешают эвакуации
Популярное
Видео
В МО РФ заявили, что все необходимое для реализации военно-биологической программы США вывезено из Украины
Видео
Человеческие трагедии: беженцы из Мариуполя рассказали об обстановке в городе
Видео
Пустые блиндажи и сгоревшая техника: новые кадры оставленных ВСУ позиций в зоне спецоперации ВС РФ
Подлинное мужество: три подвига российских военнослужащих в ходе спецоперации на Украине
Полковнику Бернгарду присвоено звание Героя России за подвиги в спецоперации на Украине
Шойгу рассказал, как ВСУ и националисты берут в заложники иностранцев
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.