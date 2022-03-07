Новак рассказал о катастрофических последствиях отказа от российской нефти

Отказ от российской нефти может привести к катастрофическим последствиям на мировом рынке и росту цен до $300 долларов за баррель. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак.

«Абсолютно очевидно, что отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка. Всплеск цен будет непредсказуемым - более 300 долларов за баррель, если не больше», - сказал он.

По словам Новака, заместить объем российской нефти на рынке Европы быстро невозможно, на это уйдет не один год, и главными пострадавшими станут европейские потребители.

«Европейские политики тогда должны честно предупредить своих граждан, потребителей, что их ожидает и что цены на заправках, за электричество, отопление взлетят», - подчеркнул вице-премьер.

Новак добавил, что это также затронет и другие рынки, в том числе, американский.

Он отметил, что Москва обеспокоена заявлениями со стороны Запада о возможном отказе от российской нефти, однако готова к этому и имеет возможность перенаправить свои объемы. При этом такая дискуссия нежелательна, так как подрывает основы рынка, создает неопределенности и наносит ущерб потребителям, подчеркнул вице-премьер.

«Россия и раньше, и сегодня полностью выполняет все свои обязательства, все заявки выполняются, отгрузка нефти и нефтепродуктов осуществляется в плановом режиме», - добавил он.

Ранее главы комитетов Конгресса США достигли согласия по законопроекту о запрете импорта нефти из России, а также отмене нормальных торговых отношений с РФ и Белоруссией. Как ранее заявляла спикер Конгресса Нэнси Пелоси, законопроект нацелен на дальнейшую изоляцию страны от мировой экономики. Авторы документа также рассчитывают, что он станет первым шагом по исключению РФ из Всемирной торговой ассоциации.