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СМИ: British Petroleum отказывается от новых сделок с Россией на закупку нефти и газа

Анна Касаткина
15:08 08.03.2022
Единственным исключением станет угроза безопасности поставок энергоносителей потребителям, заявили в компании.
СМИ: British Petroleum отказывается от новых сделок с Россией на закупку нефти и газа
© Фото: Газпром
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Британская транснациональная нефтегазовая компания British Petroleum (BP) объявила об отказе от новых сделок на закупку нефти и газа в России. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

О намерении отказаться от новых сделок агентству сообщил представитель компании.

«Единственным исключением была бы ситуация, при которой возникла бы угроза безопасности поставок энергоносителей потребителям», - цитирует сообщение ТАСС.

Ранее о поэтапном отказе от российских нефти и газа объявила британско-нидерландская компания Shell. В компании отметили, что будут менять цепочки поставок сырой нефти, чтобы исключить поступающие из России объемы, и делать это «настолько быстро, насколько это возможно».

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. В связи с военной операцией ряд государств ввели серьезные санкции в отношении РФ.

В частности, на Западе рассматривают вариант отказа от российской нефти и газа. По мнению вице-премьера России Александра Новака, такой шаг может иметь катастрофические последствия для мировой экономики.

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