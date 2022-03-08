Shell объявила о поэтапном отказе от российских нефти и газа

Компания Shell заявила, что намерена отказаться от использования нефти и газа из России. Заявление руководства организации было обнародовано сегодня, 8 марта.

В компании отметили, что соответствующее решение оказалось трудным, а для того, чтобы справиться с его последствием, необходимо, чтобы бизнес, правительства и потребители действовали координированно.

«В отсутствие иных указаний со стороны правительств мы немедленно прекратим приобретение российской сырой нефти на спотовом рынке и не будем заключать новых контрактов. В то же время, в тесном диалоге с правительствами мы будем менять цепочки поставок сырой нефти, чтобы исключить поступающие из России объемы. Мы будем делать это настолько быстро, насколько это возможно», - говорится в документе.

Кроме того, было добавлено, что компания приостанавливает на территории России деятельность, связанную с автомобильными заправками, авиатопливом и горюче-смазочными материалами.