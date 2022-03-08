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Япония обнародовала детали очередного санкционного пакета против РФ и Белоруссии

Роман Захаров
04:50 08.03.2022
Санкции введены против еще 20 россиян и 12 белорусских граждан, под ограничения также попали еще две российские и 12 белорусских организаций.
Япония обнародовала детали очередного санкционного пакета против РФ и Белоруссии
© Фото: Pexels
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Япония ввела новые ограничительные меры против России и Белоруссии из-за ситуации на Украине. Детали третьего санкционного пакета обнародовало японское Министерство иностранных дел.

Согласно документу, персональные санкции введены против еще 20 россиян и 12 белорусских граждан, под ограничения также попали еще две российские и 12 белорусских организаций. Помимо этого, для Минобороны Белоруссии вводится запрет на экспорт.

Персональные санкции были ведены, в частности, в отношении первого заместителя главы администрации президента РФ Алексея Громова, пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заместителя руководителя администрации президента Дмитрия Козака, первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, руководителя Чечни Рамзана Кадырова, бизнесменов Бориса Ротенберга и Алишера Усманова, журналиста Владимира Соловьева и других российских граждан.

Недружественные шаги Японии связаны с проводимой Россией на Украине военной спецоперацией по защите жителей Донбасса, о которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Помимо Японии, об ограничительных мерах против российской стороны также сообщил ряд других государств и иностранных частных компаний.

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