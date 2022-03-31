Желаемое за действительное: как западные СМИ распространяют фейки о «преступлениях РФ» в спецоперации

Очередные доказательства того, что украинские боевики прикрываются гражданскими объектами, появляются каждый день и временами в прямом эфире, когда отговорки про монтаж и фальсификацию уже невозможны.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В донецком районе Текстильщик разрушена жилая девятиэтажка от попадания снарядов реактивной артиллерии украинских вооруженных сил. На месте событий находился корреспондент «Звезды» Станислав Иващенко, который своими глазами видел, как спасатели пытались найти выживших под руинами. Но американская газета New York Post использовала кадры очевидного преступления украинских боевиков в качестве иллюстрации статьи под заголовком, обвиняющим Россию.

Популярный блогер Патрик Ланкастер уехал из США и вот уже восемь лет живет в Донбассе, чтобы европейцы и американцы могли увидеть реальную, а не фальсифицированную действительность.

«Мы находимся в Мариуполе, менее чем в километре от одного из опорных пунктов батальона "Азов"*. В том направлении есть завод, который они используют как базу, как свой опорный пункт в этом городе. Это огромный завод. Мы на улице, мы видим, как люди гуляют, и мы видим большое количество разрушенной украинской техники и техники батальона "Азов"*», - рассказывает Ланкастер в своем YouTube-блоге.

Журналиста не останавливают даже обстрелы и травля коллег, ибо правда превыше всего. Поэтому свои ролики Патрик выкладывает в социальные сети без монтажа.

Очередные доказательства того, что украинские боевики прикрываются гражданскими объектами, появляются каждый день и временами в прямом эфире, когда отговорки про монтаж и фальсификацию уже невозможны. В репортаж телеканала Al Jazeera случайно попал автомобиль скорой помощи, из которого вышли не менее десяти украинских боевиков в полном обмундировании.

Среди них не было раненых, которым потребовалась бы неотложка. Соответственно, спецмашину с красными крестами они используют в нарушение международных правил. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявлял о таких примерах в Совбезе организации. При этом он потребовал объяснений от украинской стороны, но этот запрос пока что остался без ответа.

* «Азов» - экстремистская организация, запрещенная в России.