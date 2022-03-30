Как спасают из завалов мирных жителей Донецка после обстрела жилого массива из РСЗО Украины

В тяжелом состоянии с травмой головы из-под завалов достали полуторагодовалого ребенка. Выживших ищут по этажам с собаками. Спасатели от руки рисуют поквартирный план дома. И составляют список жильцов верхних этажей со слов соседей.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Очередной обстрел Донецка произошел около 06.30 утра. Снаряд попал в верхние этажи девятиэтажного дома. Разрушены восьмой и девятый этажи. Там под завалами сейчас находятся люди. Рядом с домом - густой жилой массив, район Текстильщик, сюда уже падал снаряд. Рядом находятся школа и детский сад.

Район Текстильщик регулярно подвергается обстрелам с западного направления, где войска Народной милиции ДНР идут в наступление на вооруженные формирования Украины. Путей отхода у противника нет, и боевики стреляют ракетами по жилым кварталам Донецка.

Боеголовкой были прошиты и снесены восьмой и девятый этажи. Седьмой этаж провалился на шестой. Плиты перекрытий сложились как карточный домик. Сотрудники МЧС ищут людей с помощью дронов. Погибли два человека. Из дома эвакуировали 29 жильцов, они ждут, пока спасатели найдут их родных.

В тяжелом состоянии с травмой головы из-под завалов достали полуторагодовалого ребенка. Выживших ищут по этажам с собаками. Спасатели от руки рисуют поквартирный план дома. И составляют список жильцов верхних этажей со слов соседей.

Специалисты центра контроля и координации ДНР заявили, что обстрел жилого дома украинскими боевикам был совершен из реактивной системы залпового огня «Ураган». Она установлена в Орловке на позициях ВСУ в более 15 километрах от Донецка.

Это уже второй за 12 дней крупный обстрел донецкого района Текстильщик. 18 мая нацбаты «Градом» обстреляли другой дом. Тогда погибли четыре женщины. И сегодня, уже после попадания ракеты в дом, обстрелы продолжались.