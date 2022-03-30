В стране и мире В стране и мире Материалы Следствия ТЕГИ

Как спасают из завалов мирных жителей Донецка после обстрела жилого массива из РСЗО Украины

Тимур Шерзад
Станислав Иващенко
13:43 30.03.2022
В тяжелом состоянии с травмой головы из-под завалов достали полуторагодовалого ребенка. Выживших ищут по этажам с собаками. Спасатели от руки рисуют поквартирный план дома. И составляют список жильцов верхних этажей со слов соседей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Очередной обстрел Донецка произошел около 06.30 утра. Снаряд попал в верхние этажи девятиэтажного дома. Разрушены восьмой и девятый этажи. Там под завалами сейчас находятся люди. Рядом с домом - густой жилой массив, район Текстильщик, сюда уже падал снаряд. Рядом находятся школа и детский сад.

Район Текстильщик регулярно подвергается обстрелам с западного направления, где войска Народной милиции ДНР идут в наступление на вооруженные формирования Украины. Путей отхода у противника нет, и боевики стреляют ракетами по жилым кварталам Донецка.

Боеголовкой были прошиты и снесены восьмой и девятый этажи. Седьмой этаж провалился на шестой. Плиты перекрытий сложились как карточный домик. Сотрудники МЧС ищут людей с помощью дронов. Погибли два человека. Из дома эвакуировали 29 жильцов, они ждут, пока спасатели найдут их родных.

В тяжелом состоянии с травмой головы из-под завалов достали полуторагодовалого ребенка. Выживших ищут по этажам с собаками. Спасатели от руки рисуют поквартирный план дома. И составляют список жильцов верхних этажей со слов соседей.

Специалисты центра контроля и координации ДНР заявили, что обстрел жилого дома украинскими боевикам был совершен из реактивной системы залпового огня «Ураган». Она установлена в Орловке на позициях ВСУ в более 15 километрах от Донецка.

Это уже второй за 12 дней крупный обстрел донецкого района Текстильщик. 18 мая нацбаты «Градом» обстреляли другой дом. Тогда погибли четыре женщины. И сегодня, уже после попадания ракеты в дом, обстрелы продолжались.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:38 В стране и мире
Видео
ФСБ: в РФ задержали 60 адептов неонацистской группировки «М.К.У.»*, подконтрольной киевским спецслужбам
13:00 В стране и мире
В Кремле назвали позитивными факторами конкретные предложения Украины на переговорах с РФ в Стамбуле
10:45 Армия
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении крупных украинских складов горючего и вооружения высокоточным оружием
11:13 В стране и мире
Корабль «Союз МС-19» с двумя российскими космонавтами и американским астронавтом отстыковался от МКС
10:41 Армия
Видео
«Панцирь» начеку: опубликованы кадры уничтожения украинского беспилотника UJ-22 Airborne
Популярное
Видео
МО РФ опубликовало доказательства использования режимом Зеленского синагоги в Умани в военных целях
Видео
Груды бетона и обломки: опубликованы кадры с места обстрела ВСУ жилой многоэтажки в Донецке
Видео
С точностью до двух метров: как работают знаменитые «Искандеры» ВС РФ в ходе спецоперации на Украине
Видео
Дострелить до здравого смысла: чем помогают артиллеристам ЛНР агитационные снаряды
Видео
Шойгу заявил, что спецоперация на Украине продолжится до достижения поставленных целей
Видео
Шойгу заявил о выполнении в целом первостепенных задач спецоперации на Украине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.