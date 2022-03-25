«Должны показать обе стороны»: зарубежные журналисты поделились впечатлениями от поездки в ДНР

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Последствия обстрелов Донбасса последних восьми лет показали зарубежным журналистам и блогерам в Донецкой народной республике (ДНР). Иностранцы прибыли в Донецк и посетили место, куда упала украинская ракета «Точка-У», - этот теракт унес жизни 21 мирного жителя. Настоящий Донбасс увидели сотрудники СМИ из США, Канады, Индии и других стран.

С начала специальной военной операции на Украине иностранные корреспонденты впервые приехали на территорию ДНР. Поездку организовало Министерство обороны России. Безопасность обеспечивает группа спецназа. Кортеж сопровождают «Тигры» - три бронемашины с пулеметчиками на крыше. При выходе из автобуса солдаты оцепляют периметр на случай, если среди мирных окажется диверсант из Украины.

Первые впечатления у телевизионщиков сложились ровно через пять минут после выхода из автобуса в Волновахе.

«Мы были под впечатлением, когда увидели дома разрушенными. Я не думаю, что остался хотя бы один без повреждений», - говорит корреспондент французского TF1 Жером Гарро.

Находясь в Волновахе, необязательно искать разрушения на каждом шагу. Нет почти ни одного уцелевшего дома, но журналистов по-прежнему привлекают самые массовые разрушения - в стене центральной больницы Волновахи дыра от прилетевшего снаряда.

За две недели осады города в подвале больницы родились шестеро детей. Крики младенцев заглушали разрывы снарядов, выпущенных из систем залпового огня «Град». Все следы разрушений - с западной стороны, куда отступали вооруженные формирования Украины. Ариш Мухаммед из арабского филиала американского телеканала Sky News усомнилась в словах руководителя госпиталя.

«Нелогично вот такое просто со знанием дела делать. Если там нет военных, нет каких-то объектов, которые нужно заведомом уничтожить, то, конечно, этому оправданий вообще никаких быть не может. И это было бы очень странно», - отмечает она.

Американский коллега Ариш Мухаммед - военный блогер Рассел Бентли. Еще 2014 году он приобрел полевую форму, взял в руки оружие и позывной «Техас», и пошел воевать за Донбасс. Последние восемь лет он борется не только с украинскими нацистами, но и с пропагандой западных СМИ, пытается донести свою правду.

«Я не могу ничего поделать с тем, как много глупых людей сейчас существует. Девяносто девять процентов американцев не понимают, что здесь происходит. В большинстве своем они на противоположной стороне от понимания. Когда Украина выпустила "Точку-У" по Донецку, а на следующий день итальянская газета показала оттуда фото и написала, что это русские бомбят Киев - это ложь, это своего рода пропаганда, на 180 градусов от правды. Это настоящее зло - такая ложь. Люди там недостаточно умны, чтобы мыслить критически», - поясняет он.

В необходимости объективно освещать специальную военную операцию на Украине блогера поддержал и индийский корреспондент.

«Мы видели, какие цели выбирали украинские солдаты в разных местах Донбасса, особенно рядом с Мариуполем. Мы увидели, что одна из больниц была выбрана в качестве цели. Это война, поэтому СМИ должны показывать обе стороны: и российскую, и украинскую, и показывать, как ведут себя обе армии», - говорит корреспондент Zee media Сомит Хойдгари.

Школа в Докучаевске - очередной пункт остановки иностранцев. Из дыры в стене на верхнем этаже на корреспондентов смотрят дети. В корпус школы 25 февраля прилетел снаряд Вооруженных сил Украины. В этот день ребята были на дистанционном обучении.

«Нам приходилось учить детей выживать... У нас отработки были, как спасаться от артобстрелов, как вести себя», - отмечает начальник отдела образования Докучаевска Виктория Кириченко.

Пятьдесят журналистов из западных стран, стран Азии и Ближнего Востока приехали в центр Донецка на место падения «Точки-У». Мемориал памяти погибшим в результате ракетного удара эмоций у журналистов не вызвал. Зато интерес привлек прибывший на место падения ракеты глава ДНР Денис Пушилин. Его окружили плотным кольцом в три ряда.

«В конце прошлого года, последние месяцы, ситуация резко начала ухудшаться. Ухудшаться в том плане, что на линию соприкосновения начали стягивать большое количество вооружения, то есть по сути количество личного состава увеличилось кратно. На момент февраля насчитывалось порядка 150 тысяч человек. Поступали вооружения стран Запада, в том числе, США, Великобритании. Это сотни тонн вооружений и боеприпасов, это только то, что было опубличено», - рассказывает он.

В ДНР приехали журналисты тех изданий и телеканалов, редакции которых не побоялись того, что они своими глазами увидят то, что может противоречить политике каналов, и то, что может перевернуть сознание зрителей. Один из иностранных корреспондентов на условиях анонимности рассказал, что похожий пресс-тур устраивала и украинская сторона, но еще в ноябре. Водили по позициям наступления Вооруженных сил Украины. Любопытно то, что приглашения рассылало не Министерство обороны Украины, а посольство США в Киеве.