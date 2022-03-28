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Срыв «дьявольского плана»: как Запад разоблачил сына Байдена в причастности к созданию биооружия на Украине

Константин Коковешников
Елизавета Потейчук
19:00 28.03.2022
Историю с ноутбуком, забытым сыном американского президента три года назад в одной из мастерской Делавэра, последние два года списывали на происки российских спецслужб и называли газетной уткой.
Срыв «дьявольского плана»: как Запад разоблачил сына Байдена в причастности к созданию биооружия на Украине
© Фото: Democratic National Convention , Globallookpress
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По сравнению с утечкой переписки Хиллари Клинтон, которая повлияла на итоги выборов в США, скандал с сыном президента США Джо Байдена Хантером действительно может заставить американцев пересмотреть отношение к его отцу. Историю с ноутбуком, забытым сыном американского президента три года назад в одной из мастерской Делавэра, последние два года списывали на происки российских спецслужб и называли газетной уткой. Как утверждает британская газета Daily Mail, это все же оказалось правдой.

Данную историю подтверждает и американская газета New York Post, журналисты которой, как утверждается, получили доступ к переписке Хантера Байдена еще два года назад. 52-летний сын президента США до сих пор был известен в связи со скандалом вокруг украинской газовой компании Burisma. А теперь еще и после новостей о его причастности к сети биолабораторий на территории Украины. Впервые об этом на минувшей неделе заявил войск РХБЗ Игорь Кириллов.

В настоящее время представители Республиканской партии в Конгрессе США уже требуют провести расследование в отношении 12-ти чиновников из окружения Джо Байдена. Например, среди них - пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки.

Rosemont Seneca - дочерняя компания Rosemont Capital, основанной в 2009-м сыном нынешнего президента США и пасынком бывшего госсекретаря Джона Кэрри Крисом Хайнцем. Еще два года назад адвокат Хантера Байдена заверял, что его клиент не имел никакого отношения к данной фирме. Однако на сохранившейся в сети версии сайта Байден как минимум в 2014 году значился в составе директоров инвестиционного фонда.

«Теперь мы знаем, что у него была такая большая фирма, где он проводил свои серые операции. Эта фирма инвестировала пол миллиона долларов в компанию Metabiota, она занимается изучением патогенов», - объяснил политолог-американист Малек Дудаков.

Более того, с Metabiota заключило контракт министерство обороны США, которое перечислило ей 18 миллионов долларов в период с февраля 2014 года. Также созданием лабораторий на Украине занималась и компания Black & Veatch, которую называют одним из главных подрядчиков Пентагона.

«После переворота на Украине эта страна стала территорией для кормления многих функционеров демпартии США. Каждый пытался в этой мутной воде после 2014 года заработать какие-то деньги», - добавил Дудаков.

Вместе с тем Вашингтон никак не прокомментировал обвинения в причастности Хантера Байдена к созданию лабораторий на территории Украины.

В самом Вашингтоне обвинения в причастности Хантера Байдена к строительству лабораторий на Украине пока что никак не прокомментировали.

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