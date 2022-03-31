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В МО РФ заявили о разработке киевским режимом БПЛА для применения биооружия против России

16:43 31.03.2022
Начальник войск РХБЗ отметил, что, учитывая дальность полета «Байрактара» в 300 километров, при снаряжении емкостей биологическими рецептурами создается реальная угроза крупномасштабного применения биологического оружия на территории России. 
В МО РФ заявили о разработке киевским режимом БПЛА для применения биооружия против России
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress
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В Минобороны России заявили о разработке киевским режимом беспилотников для применения биооружия против России. Об этом сообщил начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. 

«Обращает на себя внимание запрос украинского предприятия «Мотор Сич» к турецкому производителю беспилотных летательных аппаратов "Байрактар". Хочу подчеркнуть, что данный документ датирован 15 декабря 2021 года. Его суть: есть ли возможность оснащения данного БПЛА системами и механизмами распыления аэрозолей емкостью свыше 20 литров», - заметил Кириллов. 

Начальник войск РХБЗ отметил, что, учитывая дальность полета такого беспилотника в 300 километров, при снаряжении емкостей биологическими рецептурами создается реальная угроза крупномасштабного применения биологического оружия на территории России. 

«Фактически речь идет о разработке киевским режимом технических средств доставки и применения биологического оружия с возможностью их использования против Российской Федерации», - подчеркнул Кириллов. 

Также Игорь Кириллов заявил, что деятельность американских биолабораторий на Украине вызвала вопросы даже у украинских спецслужб.

Кроме этого, Кириллов заметил, что Соединенные Штаты рассматривают развивающиеся страны как полигон для испытаний компонентов биологического оружия.  

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

© Минобороны России
© Минобороны России
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