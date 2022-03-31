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МО РФ: США рассматривают развивающиеся страны как полигон для испытаний компонентов биооружия

16:47 31.03.2022
Игорь Кириллов отметил, что в 2019 году на Украине США проводили некое исследование с «неизвестным риском для жизни и здоровья участников»
МО РФ: США рассматривают развивающиеся страны как полигон для испытаний компонентов биооружия
© Фото: Минобороны РФ
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Соединенные Штаты рассматривают развивающиеся страны как полигон, на котором планируется испытывать биологическое оружие. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, отметив данные о проводимых в 2019 году на Украине исследованиях с неизвестным риском для жизни и здоровья участников.

«Прошу обратить внимание на решение, подписанное главой этического комитета указанного Центра 12 июня 2019 года в рамках проекта UP -8. Документ свидетельствуют о проведении исследований с неизвестным риском для жизни и здоровья участников, а также сокрытии личности испытуемых», - заметил Кириллов. 

По его словам, согласно ранее приведенной программе исследований этого проекта, она предполагает лишь стандартную процедуру отбора крови. Кириллов поставил вопрос - о каких опасных для жизни испытаниях идет речь, если, согласно документу, о незначительных инцидентах с добровольцами следует сообщать в комитет по биоэтике США через 72 часа, а после смерти - в течение 24 часов?

Кириллов предположил, что официальная программа исследований - это лишь их часть, а на практике проводилось инфицирование добровольцев различными вирусами. 

«Подобное пренебрежительное отношение к гражданам Украины хорошо характеризует прагматичный подход США к организации военно-биологических исследований. Развивающиеся страны рассматриваются как полигон для испытаний компонентов биологического оружия и лекарственных средств», - заяви Кириллов на брифинге.

Кириллов заявил, что деятельность биолабораторий США на территории Украины вызвала вопросы даже у государственных спецслужб этой страны. По его словам, компанию «Black and Veach» возглавил Лэнс Липпенкотт, который стал контактным лицом для должностных лиц Минобороны и Минздрава Украины».

Материал подготовили Алкесей Курильченко, Николай Баранов. ■

© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
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