ПВО ВКС РФ сбили 18 украинских беспилотников за сутки, включая один «Байрактар»
Минобороны России сообщило об успехах подразделений противовоздушной обороны ВКС РФ за последние сутки. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«Средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил за сутки сбиты в воздухе 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов», - заметил Конашенков.
По его словам, среди сбитых беспилотников был и один ударный БЛА «Байрактар-ТБ2», уничтоженный в районе населенного пункта Безымянное.
Конашенков перечислил и населенные пункты, в районе которых были сбиты остальные беспилотники, - это Балаклея, Чернигов, Чернобыль, Щорс, Вербовое, Верхнеторецкое, Докучаевск, Королевка, Комарин, Опытное, Павловка, Репки.
Также Конашенков сообщил об уничтожении крупных топливных баз Украины, которые использовались для снабжения группировки в Донбассе.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов