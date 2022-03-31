ПВО ВКС РФ сбили 18 украинских беспилотников за сутки, включая один «Байрактар»

По словам официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, украинский БЛА «Байрактар-ТБ2» был уничтожен в районе населенного пункта Безымянное.

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Минобороны России сообщило об успехах подразделений противовоздушной обороны ВКС РФ за последние сутки. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил за сутки сбиты в воздухе 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов», - заметил Конашенков.

По его словам, среди сбитых беспилотников был и один ударный БЛА «Байрактар-ТБ2», уничтоженный в районе населенного пункта Безымянное.

Конашенков перечислил и населенные пункты, в районе которых были сбиты остальные беспилотники, - это Балаклея, Чернигов, Чернобыль, Щорс, Вербовое, Верхнеторецкое, Докучаевск, Королевка, Комарин, Опытное, Павловка, Репки.

Также Конашенков сообщил об уничтожении крупных топливных баз Украины, которые использовались для снабжения группировки в Донбассе.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов