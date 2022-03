Армия МО РФ: деятельность биолабораторий США на Украине вызвала вопросы даже у украинских спецслужб По данным Минобороны, компания Black and Veach работает в интересах Пентагона с 2008 года в рамках проектов по изучению потенциально опасных биоагентов. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что работа биолабораторий США на территории Украины вызвала вопросы даже у государственных спецслужб. «Так, еще в 2017 году херсонское управление СБУ в своей докладной записке указывало: "...В последнее время актуализировалась потенциальная угроза ухудшения эпидемической ситуации в нашей стране, обусловленная намерениями DTRA через компанию Black and Veach установить контроль за функционированием микробиологических лабораторий Украины, проводящих исследования возбудителей особо опасных инфекций, которые могут быть использованы для создания или модернизации новых типов биологического оружия..."», - заметил Кириллов. Кроме того, МО РФ прокомментировало переписку Хантера Байдена по деятельности биолабораторий США на Украине. Игорь Кириллов отметил, что содержание писем показывает, что сын американского президента сыграл важную роль в создании финансовой возможности проведения работ с патогенами на территории Украины, обеспечив привлечение средств для компаний Black and Veach и Metabiota. Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика