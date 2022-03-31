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Мишустин объявил мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов

Игнат Далакян
15:23 31.03.2022
Согласно заявлению, мораторий вводится с 1 апреля и будет действовать шесть месяцев.
Мишустин объявил мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов
© Фото: Russian Government, Globallookpress
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Правительство Российской Федерации с 1 апреля вводит мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Такое решение даст возможность должникам справиться с текущими трудностями в течение полугода. Об этом сообщил на заседании кабинета министров глава правительства РФ Михаил Мишустин.

«С завтрашнего дня правительство вводит мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Он будет действовать полгода. И коснется как организаций, так и граждан, включая индивидуальных предпринимателей», - заявил российский премьер.

Как сообщает глава правительства РФ, такое решение дает возможность должникам справиться с текущими трудностями в течение шести месяцев, найти новые источники дохода и наладить свои дела.

Михаил Мишустин добавил, что исключение будет сделано должникам, которые являются застройщиками многоквартирных домов или другой недвижимости, возводимой в соответствии с законом о долевом строительстве, и включенных в единый реестр проблемных активов.

Ранее российское правительство разрешило параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные иностранные товары. Согласно заявлению премьер-министра РФ, такой подход позволит гарантировать поставки товаров в Россию, несмотря на недружественные действия иностранных политиков.

До этого глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о подписании постановления, по которому изменятся условия программы льготной ипотеки. Согласно документу, ставка по кредитам теперь составит 12%, лимит будет повышен до 12 миллионов рублей для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Для остальных регионов Российской  Федерации лимит составит до шести миллионов рублей.

Немного ранее российский премьер заявлял о подготовке властями РФ нового пакета контрсанкций. Об этом Михаил Мишустин сообщил на встрече с депутатами фракции КПРФ в Госдуме.

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