Мишустин подписал постановление о запуске льготной ипотеки под 12%

Для Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья и Ленинградской области лимит будет повышен до 12 миллионов рублей.

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Председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления кабмина РФ об изменении условий программы льготной ипотеки. Согласно тексту постановления, ставка по кредитам составит 12%, лимит будет повышен до 12 миллионов рублей для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. А для остальных российских регионов - до шести миллионов рублей.

«Соответствующее постановление подписано. Это позволит поддержать как наших граждан, которые хотят улучшить свои жилищные условия, так и строительный бизнес», - сказал премьер-министр на совещании по экономическим вопросам.

По словам Мишустина, новые условия начнут действовать уже с 1 апреля.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам прошедшего 23 марта совещания с членами правительства РФ. Сообщалось, что правительство России должно внести с 1 апреля этого года изменения «в условия льготной ипотечной программы, действующей до 1 июля 2022 года» по процентным ставкам.