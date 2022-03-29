В стране и мире Мишустин заявил о новом пакете контрсанкций Игнат Далакян Премьер-министр России на встрече с КПРФ выразил надежду, что фракция подойдет конструктивно к обсуждению этих вопросов. © Фото: Russian Government, Globallookpress Читайте нас на: Власти Российской Федерации готовят очередной пакет контрсанкций, Об этом сообщил на встрече с депутатами фракции КПРФ в Государственной думе премьер-министр России Михаил Мишустин. «Вы знаете, что сейчас готовится очередной пакет контрсанкций. Рассчитываем, что к его обсуждению также ваша фракция подойдет конструктивно, в деталях, как это было ранее», - цитирует премьера РИА Новости. Ранее Кабмин утвердил порядок отсрочки от армии специалистов в сфере IT. Правительством РФ также был утвержден список специальностей, которые могут претендовать на отсрочку. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика