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Российское правительство разрешило параллельный импорт товаров в РФ

Игнат Далакян
15:52 30.03.2022
По словам Мишустина, до сих пор нельзя было продать товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности, на территории нашей страны без разрешения правообладателя.
Российское правительство разрешило параллельный импорт товаров в РФ
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Правительство Российской Федерации разрешило параллельный импорт (без разрешения правообладателя) для удовлетворения спроса на востребованные иностранные товары, их перечень определит Минпромторг. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Еще один подписанный документ касается параллельного импорта. Цель этого механизма - удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности. До сих пор их нельзя было продать на территории нашей страны без разрешения правообладателя», - цитирует РИА Новости российского премьера.

Как сообщает Михаил Мишустин, недавно принят закон, по которому российское правительство сможет определять перечни продукции, в отношении которой фактически устанавливается международный принцип исчерпания прав на товарный знак, в случае когда она продается владельцем в любой части мира.

По словам российского премьера, такой подход позволит гарантировать поставки товаров в Российскую Федерацию, несмотря на недружественные действия иностранных политиков.

Ранее премьер-министр РФ заявлял о принятии решения по льготной ипотеке для Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других регионов России. Он отметил, что для остальных регионов установлен максимальный размер ипотеки - не более шести миллионов рублей.

Также Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления кабинета министров РФ об изменении условий программы льготной ипотеки. Сообщается, что кредитная ставка составит 12%, а лимит будет повышен до 12 миллионов рублей для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей.

Кроме того, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что санкции против Российской Федерации, введенные странами Запада возвращаются им бумерангом. Он также отметил, что принятые антироссийские санкции пока не дали должных результатов.

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