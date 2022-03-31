СМИ: «Газпром» прорабатывает варианты прекращения поставок газа в ЕС

Отмечается, что европейские компании беспокоит тот факт, что в случае приобретения рублей они будут вынуждены взаимодействовать с ЦБ России, который находится под санкциями Европейского союза и США.

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По сообщению средств массовой информации, в госкорпорации «Газпром» прорабатывают варианты полной остановки газовых поставок недружественным странам. Также в компании оценивают последствия данного шага. Сообщается, что 1 апреля должна быть осуществлена оплата за поставки в марте по долгосрочным контрактам «Газпрома».

Как сообщает «Ъ», в Кремле не стали комментировать данный вопрос. Однако накануне Дмитрием Песковым было отмечено, что переход на механизм оплаты в рублях за экспорт газа является длительным процессом и не начнется 31 марта. Пресс-секретарь президента России отметил, что процесс смены валюты для оплаты является длительным и не может быть произведен за один день.

Приводится мнение, что компании ЕС обеспокоены взаимодействием с Центральным банком России в случае покупки рублей.

«Европейские компании также беспокоит, что покупка рублей может вынудить их взаимодействовать с ЦБ России, который находится под санкциями Европейского союза и США», - пишет издание.

Ранее Дмитрий Песков говорил, что сбыт российской нефти может быть направлен в Юго-Восточную Азию. Данная мера будет осуществлена в случае отказа Европы от закупок российской нефти.

В дополнение к этому в Кремле отметили, что не будут заниматься благотворительностью и что неплательщикам не стоит рассчитывать на обеспечение их топливом.