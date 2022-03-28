В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Песков заявил, что сбыт российской нефти может быть направлен в Юго-Восточную Азию

Марина Крижановская
14:24 28.03.2022
Тем самым Дмитрий Песков прокомментировал действия России в случае отказа Европы от закупок российского сырья.
Песков заявил, что сбыт российской нефти может быть направлен в Юго-Восточную Азию
© Фото: Valery Lukyanov, Russian Look, GLoballookpress
Читайте нас на:

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков сообщил, что в случае отказа Европы от закупок российской нефти энергоноситель будет продаваться в Юго-Восточную Азию.

В дополнение к этому пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что «выпадающие заявки на нефть» от покупателей из Европы будут компенсироваться ее продажей в Юго-Восточную Азию. Он сказал, что Европа - не единственный рынок сбыта нефти.

Ранее во время общения с журналистами Дмитрий Песков заявил, что бесплатно газ поставляться не будет, добавив, что Россия не станет «заниматься всеевропейской благотворительностью». Песков подчеркнул, что «то, что мы не будем бесплатно поставлять газ, - это однозначно, это можно сказать с абсолютной уверенностью». 

Также 28 марта Владимир Путин поручил Центробанку, кабинету министров и компании «Газпром» к 31 марта принять меры по изменению валюты платежа за поставки газа в определенные страны на российский рубль. Речь идет о странах, которые ввели санкции против граждан России.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:44 В стране и мире
Северо-Крымский канал полностью заполнен водой впервые за восемь лет
13:16 Армия
Путин присвоил звание гвардейских бригаде морской пехоты и бригаде береговой обороны
12:23 В стране и мире
Песков заявил, что переговоры делегации РФ и Украины в Стамбуле, вероятно, пройдут завтра
10:10 Армия
Видео
Минобороны России заявило о 19 уничтоженных украинских беспилотниках за сутки
10:07 Армия
Видео
Группировка ВС РФ вклинилась на два километра в оборону 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ
Популярное
Видео
Авиация и ПВО ВС РФ сбили четыре украинских Су-24 над Черниговской областью
Видео
Вооруженные силы России сбили украинский истребитель Су-27 в небе над ДНР
СМИ: план США по увеличению поставок газа в Европу может обернуться «катастрофой»
Видео
Российские высокоточные крылатые ракеты уничтожили цеха Львовского радиоремонтного завода
Видео
Разрушительная сила: момент уничтожения «Бука» ВСУ российским «Искандером» попал на видео
Видео
Минобороны РФ показало кадры пуска «Калибров» по объектам ВСУ из акватории Черного моря
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.