Песков заявил, что сбыт российской нефти может быть направлен в Юго-Восточную Азию

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Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков сообщил, что в случае отказа Европы от закупок российской нефти энергоноситель будет продаваться в Юго-Восточную Азию.

В дополнение к этому пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что «выпадающие заявки на нефть» от покупателей из Европы будут компенсироваться ее продажей в Юго-Восточную Азию. Он сказал, что Европа - не единственный рынок сбыта нефти.

Ранее во время общения с журналистами Дмитрий Песков заявил, что бесплатно газ поставляться не будет, добавив, что Россия не станет «заниматься всеевропейской благотворительностью». Песков подчеркнул, что «то, что мы не будем бесплатно поставлять газ, - это однозначно, это можно сказать с абсолютной уверенностью».

Также 28 марта Владимир Путин поручил Центробанку, кабинету министров и компании «Газпром» к 31 марта принять меры по изменению валюты платежа за поставки газа в определенные страны на российский рубль. Речь идет о странах, которые ввели санкции против граждан России.