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«Мы не будем заниматься благотворительностью»: в Кремле оценили последствия отказа ЕС платить за газ в рублях

алиса краузова
02:21 29.03.2022
Песков объяснил, что случится при отказе Евросоюза платить за газ в рублях.
«Мы не будем заниматься благотворительностью»: в Кремле оценили последствия отказа ЕС платить за газ в рублях
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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В случае, если Европейский Союз откажется платить за российский газ в рублях, РФ не собирается безвозмездно предоставлять энергоресурсы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подтвердил, что неплательщикам не стоит рассчитывать на то, что они будут обеспечены топливом. Как заявил Песков, нет оплаты - нет и газа.

«Мы не будем заниматься благотворительностью», - обозначил пресс-секретарь в интервью PBS.

Тем не менее, по словам Пескова, окончательного решения о том, каким образом реагировать на нежелание Западной Европы оплачивать поставки газа в российской национальной валюте.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала, что ЕС не допустит оплаты в рублях поставок газа из РФ. Они назвала подобные действия неприемлемыми в связи с тем, что они противоречат антироссийским санкциям.

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