Песков заявил, что оплата за газ в рублях не начнется 31 марта

© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Переход на механизм оплаты в рублях за экспорт газа является длительным процессом и не начнется 31 марта. Процесс смены валюты для оплаты является длительным и не может быть произведен за один день, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, абсолютно. Оплата и поставки - это растянутый по времени процесс. Это же не то, что вот все, что завтра будет поставлено, завтра к вечеру должно быть оплачено. Нет, там более растянутый по времени процесс. Технологически просто», - сказал Песков журналистам.

Также Песков призвал проработать предложения председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина расширить список экспортируемых товаров, оплата за которые будет приниматься в рублях. На фоне ослабления позиций доллара как основной мировой валюты следует переходить на практику использования международных валют.