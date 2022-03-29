Мишустин заявил о принятии решения по льготной ипотеке

Премьер отметил, что установлен максимальный размер ипотеки для всех регионов, кроме Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей - 6 миллионов рублей.

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Решении по льготной ипотеке для Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других регионов России принято. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«По ипотеке - конкретно и абсолютно у нас решение принято, поддержано... Постановление у меня на подписи», - цитирует Мишустина RT.

Российский премьер отметил, что для всех регионов Российской Федерации, кроме Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, установлен максимальный размер ипотеки - не более 6 миллионов рублей.

Ранее президент России Владимир Путин поручил повысить ставку по льготной ипотеке до 12%. Ответственным по данному вопросу был назначен председатель российского правительства Михаил Мишустин.