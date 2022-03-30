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Медведев заявил, что антироссийские санкции возвращаются на Запад бумерангом

Марина Крижановская
11:00 30.03.2022
Дмитрий Медведев обратил внимание, что в Европе начинается рецессия и что далеко не все убеждены в мысли, что «"солидарность в борьбе за правое дело" важнее личного благополучия».
Медведев заявил, что антироссийские санкции возвращаются на Запад бумерангом
© Фото: IMAGO, Michael Gstettenbauer, Globallookpress
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что введенные западными странами санкции против России возвращаются бумерангом. Назвав их «адскими», он отметил, что ожидаемо они вернулись на Запад бумерангом. Он также заявил, что сегодня представители западных стран далеко не все убеждены в мысли, что «"солидарность в борьбе за правое дело" важнее личного благополучия».

«Похоже, что в Европе начинается рецессия, которая может распространиться на весь мир. Растут космическими скоростями цены на топливо. Становится ясно, что не все государства успешно справятся с таким спадом, несмотря на истеричные заявления нацлидеров западных стран... Особенно если вспомнить, что последствия прежних экономических кризисов прежде всего ощущались в обычных домохозяйствах. Сегодня на Западе уже далеко не всех убеждает мысль, что "солидарность в борьбе за правое дело" важнее личного благополучия», - написал Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Зампредседателя Совбеза РФ обратил внимание и на то, что сами санкции пока не достигают желаемых результатов.

«Очевидно и то, что сами санкции пока не достигают результатов, о которых успели прокричать своими слабеющими от натуги голосами западные политики. Так, блокировка наших банков не принесла существенного результата. А ее цель, скажем предельно ясно, в том, чтобы побольнее ударить именно по обычным гражданам России», - добавил Медведев.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что «наши граждане сохранили доступ к российской системе платежей и пользуются ею», а «запрет на экспорт российских энергоресурсов ударил пока только по рядовым западным потребителям - владельцам автомобилей, жильцам домов с газовым отоплением и другим».

Немногим ранее зампредседателя Совета безопасности России заявлял, что западные санкции не фатальны для России. Он сказал, что их нельзя сопоставить со страшными испытаниями страны в прошлом XX веке и даже с проблемами коронавируса.

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