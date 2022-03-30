В Кремле назвали позитивными факторами конкретные предложения Украины на переговорах с РФ в Стамбуле

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Озвученные конкретные предложения Украины на переговорах с Россией в Стамбуле являются позитивным фактором и сдвигом в переговорном процессе. Ранее российским переговорщикам не удавалось добиться от Украины конкретных предложений «на бумаге». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Позитивным является то, что украинская сторона, по крайней мере, начала конкретно формулировать и класть на бумагу то, что она предлагает. До сих пор нам не удавалось этого добиться. Это позитивный фактор. В остальном пока мы не можем констатировать чего-то сильно многообещающего, каких-то прорывов. Еще предстоит весьма и весьма длительная работа», - заявил Песков журналистам.

Песков также сообщил, что глава российской переговорной группы Владимир Мединский планирует дать разъяснения относительно прошедших переговоров.

Вчера, 29 марта, в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров России и Украины. По их итогам Мединский озвучил сформулированные Украиной предложения о нейтральном и безъядерном статусе. Он отметил, что Киев предлагает такой статус при условии наличия стран, гарантирующих безопасность Украины. Глава делегации отметил, что данные гарантии не распространяются на территории Крыма и «определенные территории Донецкой и Луганской областей», что означает, что Киев обязуется не предпринимать попыток вернуть эти территории военным путем. Мединский подчеркнул, что Россия в таком случае не будет выступать против того, чтобы Украина вступила в Евросоюз.