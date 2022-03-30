Минобороны России: силами ПВО ВКС РФ уничтожено 10 украинских беспилотников

Некоторые из беспилотников ВСУ были сбиты над Донецком и Луганском.

© Видео: Министерство обороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Силы противовоздушной обороны ВКС России за сутки сбили 10 украинских беспилотников. Некоторые из БПЛА были поражены в районе Донецка и Луганска. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил за сутки уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Изюм, Новая Каховка, Донецк, Николаев, Бердянск, Горловка, Луганск и Рубежное», - заявил Конашенков.

За все время проведения спецоперации на Украине российские войска поразили 321 беспилотный летательный аппарат ВСУ.

За день российская авиация и ракетные войска поразили 64 военных объекта Украины. Также Конашенков сообщил в поражении в ходе воздушного боя был сбит украинский Су-24 вблизи украинско-белорусской границы.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов